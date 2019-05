Ad (74) is hondenbelastingcontroleur: 'Als iedereen zijn rotzooi nou eens opruimt'

Milene Nouwens is de trotse bezitter van Kick, een vrolijke boxer. Maar een bezoekje van Ad wijst uit dat ze geen hondenbelasting betaalt. "We zijn verhuisd uit een andere gemeente." In Berkel-Enschot is de rekening ruim 100 euro per jaar. "Wel duur", vindt Milene. Ze krijgt geen boete van Ad, maar wel een brief waarin staat dat de hond aangegeven moet worden.

'Waarom geen kattenbezitters?'

"Ik wil best iets betalen voor de hond, maar dan zouden kattenbezitters ook belasting moeten betalen", zegt Milene. "Eigenlijk alle beestenbezitters." Ze krijgt bijval van buurtgenote Coline Smarius. Ze heeft ook een boxer en betaalt wel belasting. "Ik denk dat de mensen hier veel meer last hebben van de kattenpoep en de katten zelf dan van de honden die aan de lijn lopen."

Bekijk de video en lees daarna verder.



De discussie over hondenbelasting woedt nog steeds en onlangs is er zelfs een petitie gestart voor het afschaffen ervan. De opbrengst van de hondenbelasting zou niet ten goede komen aan de honden en de eigenaren, vindt de initiatiefnemer.

'Nette buurt'

Maar daar is Ad van Seeters het niet mee eens. "In Tilburg wordt het geld op zijn minst 85 procent gebruikt ten goede van de honden en de bezitters. Dus dat er hondenbakken aangelegd zijn, dat er veldjes zijn, dat er loopruimte is, dat de milieu-inspectie wordt betaald en dat de hondenpoep opgeruimd wordt."

Volgens Ad ziet de buurt van Milene en Coline er heel netjes uit. "Hier ruimen de mensen wel heel goed op, valt me op. Maar er zijn ook mensen die niet opruimen. Als iedereen rekening zou houden met de openbare ruimte, dan zou dat heel veel geld schelen voor de belastingbetaler."

Genieten van het werk

Ad heeft allerlei manieren om te kijken of mensen stiekem honden hebben. "Onze ogen en oren zijn heel belangrijk. Bij het aanbellen, luister je of je al iets hoort. Je kleppert met de brievenbus en kijkt of er hondenriemen hangen. Of er geen voerbakken staan of hondenmanden."

Ad heeft erg veel plezier in zijn werk. "Mijn vrouw zegt wel eens dat ik moet stoppen en van genieten van mijn oude dag, maar genieten voor mij is toch lopen en mensen ontmoeten."