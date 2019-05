SP Breda wil één wethouder wegbezuinigen: 'We hebben een stadsbestuur met waterhoofd'

De Bredase burgemeester en wethouders hebben in totaal 81 nevenfuncties, bleek uit onderzoek van Omroep Brabant waarvan de resultaten vrijdag gepubliceerd werden. Sommigen daarvan zijn ambtsgebonden, anderen niet. In ieder geval zijn het er veel te veel, vindt fractievoorzitter Bas Maes van de SP. Hij is geschrokken van het aantal en twijfelt sterk aan het nut en effectiviteit van al die bijbaantjes.

SP wil minder 'C.V- bouw'

"Een deel ervan zal absoluut noodzakelijk zijn en onlosmakelijk verbonden met het ambt", zegt Maes over de nevenactiviteiten. "Een deel zal Breda ook wel ten goede komen, maar ik heb ook wel het idee dat er veel aan 'C.V.-bouw' gedaan wordt. We gunnen iedere wethouder leuke reisjes een goed gevuld Curriculum Vitae maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de Bredase belastingbetaler. Dat kan best minder."

Bekijk de video met Bas Maes en lees daarna verder.

'Anderhalve wethouder kwijt aan nevenfuncties'

Bas Maes, die twijfelt aan het nut en de effectiviteit van sommige nevenfuncties, rekent het voor. "We hebben er al eerder vragen over gesteld", zo begint hij. "Daaruit bleek dat wethouder Miriam Haagh één dag van de week alleen al kwijt is aan nevenfuncties. Tel dat voor alle wethouders bij elkaar op, dan heb je het over meer dan één wethouder die zijn tijd kwijt is aan alleen al nevenfuncties."

"We hebben ook het aantal reisjes uitgerekend dat het college maakt", vervolgt de fractievoorzitter van de SP. "Dat kostte elf werkweken over de periode van een jaar. Dat kostte alweer een kwart wethouder. Er is dus in het college alles bij elkaar anderhalve wethouder al zijn tijd kwijt aan nevenfuncties en reisjes. Haal er daar eentje vanaf, dan hou je nog een halve baan voor een wethouder over om daar mee bezig te zijn."

Twee a drie ton

"We hebben een stadsbestuur met een waterhoofd, dus ik zie graag een voorstel van het college hoe ze het met een wethouder minder gaan doen. Dat kan doordat iemand op zoek gaat naar een nieuwe baan of allemaal part-time werken. Dat is een mooie bezuiniging van zo'n twee a drie tien ton."

Veel minder bijbaantjes in Eindhoven

Uit het onderzoek van Omroep Brabant is gebleken dat het college van Eindhoven, de grootste stad van Brabant, veel minder nevenfuncties heeft dan het kleinere Breda. Terwijl er bij beide steden zeven personen in het college zitten. Eindhoven zegt daar geen verklaring voor te hebben. Maar Bas Maes haalt het aan.

"Dat is opvallend", zo zegt hij. "Eindhoven is een grotere stad en economisch veel groter, dus misschien hebben de wethouders het daar wel drukker. Zitten ze in Breda dan duimen te draaien en zich te vervelen? Dat bevestigt mijn theorie dat je het in Breda wel met een wethouder minder zou kunnen."