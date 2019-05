Zwemmend in troebel water op zoek naar drugs bij de bananenkaai

Woensdag gaven ze een demonstratie in het Leopolddok in Antwerpen, langs de 'bananenkaai'. Daar komt fruit binnen uit Zuid-Amerika. In de containers zit soms cocaïne verstopt. Een minder bekende smokkelmethode is drugspakketten vastplakken onder het schip en laten meereizen.

Woensdag is een containerschip binnengelopen uit Zuid-Amerika, het herkomstgebied van coke. Op het Scheldewater, naast het gevaarte, dobbert de kleine Zeewolf. Het is een Belgisch patrouilleschip met Nederlandse duikers.

Diep

Op het voordek maken de Nederlandse douaniers zich op voor een controle. "Het schip ligt negen meter diep onder de waterlijn", zegt een van de duikers met een Rotterdamse tongval.

Het is voor de duiker een flink oppervlak dat hij af moet zwemmen en aftasten soms, want het water kan heel troebel zijn. Zicht van amper een halve meter is geen uitzondering.

Via de intercom in zijn helm geeft hij verslag door aan de ploeg op het dek. Dat is ook voor de veiligheid, om te laten merken dat hij er nog is en waar hij zwemt.

Het duikteam van de douane bestaat al heel lang. Ze worden overal ingezet: van Vlissingen tot Delfzijl. En Moerdijk, de enige Brabantse zeehaven waar schepen aanmeren uit de hele wereld. "Het team duikt elke dag en regelmatig vinden we wat", zegt directeur Nanette van Schelven van de douane.

De douaneduikers halen van alles boven water. Zelfs marihuana, afgelopen november onder een Aziatisch schip in Rotterdam. Maar het is vooral coke. Of het toeneemt? Het neemt eerder af, is de indruk van directeur Van Schelven.

Smokkelaars hebben uiteenlopende bevestigingsmethodes. "Magneten, touwen, lijnklemmen, ze zouden zelfs constructies eronder kunnen lassen. Een scala aan mogelijkheden", zegt een medewerker van de douane.

Samenwerking

De Nederlandse en Belgische douane spraken twee jaar geleden af om meer samen te werken. Met informatie-uitwisseling, trainingen en de duikploeg.

De vicepremier van België Alexander de Croo kwam woensdag ook even kijken naar het werk aan de kade. Hij noemde de internationale samenwerking 'cruciaal'.

Waterbed

De haven van Antwerpen en Rotterdam zijn de twee grootste in Europa. Ze zijn concurrenten, maar op het gebied van controle willen ze graag samenwerken. "Om een waterbedeffect te voorkomen", benadrukt De Croo, die als minister van financiën de hoogste Belgische douanebaas is.

Maatregelen op de ene plek kunnen namelijk leiden tot problemen op de andere, is de vrees in beide landen. Daarom zijn de douanes al een tijdje alert op verschuivingen, ook naar de kleinere havens.