Nieuwe verstopplek voor flitspolitie na snoeien struikgewas in Breda

De politie had in april een ‘verstopstruik’ geplant op de Graaf Engelbertlaan in Breda. De struiken werden gebruikt om flitsers achter te verstoppen. Daar was een ‘vandaal’ het niet mee eens en snoeide de 'verstopstruik'.

Iets nieuws

De gemeente bedacht een tijdelijke oplossing. Er stond een groot geel bord met daarop de tekst: 'Slow Down! Hier komt iets nieuws'. En nu is er iets nieuws: een bord met daarop een bestelbus. Op de achterbank is te zien dat er iemand staat te flitsen. Vanaf een afstandje lijkt het busje hartstikke echt, maar daar is niets van waar. De politie kan zich hier wel mooi weer achter verstoppen.

LEES OOK: Struiken voor flitsers van politie weggesnoeid in Breda