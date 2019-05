Treinen rijden eind mei niet door staking, ook het Brabantse streekvervoer gaat mogelijk plat

Werknemers van de NS leggen dinsdag 28 mei de hele dag het werk neer voor een beter pensioen. Dan zullen er geen treinen rijden. De vakbonden onderzoeken nog of ook het streekvervoer in Brabant zich bij de staking kan aansluiten. Uiterlijk volgende week wordt daar meer over bekend.

Mogelijk vinden een dag later, op 29 mei, ook stakingen plaats in de metaal, de bouw en andere sectoren. De vakbonden hebben gezamenlijk een oproep daarover uitgedaan. Die dag wordt er dan een grote actiebijeenkomst in Eindhoven georganiseerd. Waar die plaats zal vinden, is nog niet duidelijk.

De bonden pleiten onder meer voor het bevriezen van de AOW-leeftijd en dat mensen met zwaar werk eerder met pensioen moeten kunnen gaan. Eind vorig jaar mislukte het pensioenoverleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers.

LEES OOK: John werkt 43 jaar bij NS en ook hij staakt: 'Ik zie dat sommige collega's het niet trekken'

Beter pensioen

Het is niet de eerste keer dat de bonden acties hierover voeren. Ook in maart legden medewerkers van de NS het werk neer. Toen ging het om 66 minuten in de ochtendspits. Andere acties werden die dag afgebroken na de aanslag in een tram in Utrecht.

De stakingen op 28 mei zullen een hele dag duren. Naast medewerkers van de NS leggen ook medewerkers van het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het werk neer.