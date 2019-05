Voedselbanken krijgen steeds meer klanten: ‘Net zo erg als tijdens de crisis’

Vooral in de steden is het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft flink gestegen. In Eindhoven werden achttien procent meer huishoudens geholpen in 2018 dan in het jaar ervoor, zo blijkt uit een recent jaarverslag. Maar ook Den Bosch, Breda, Tilburg en Oss bevestigen een forse toename van het klantenbestand.

Ging het economisch dan niet een stuk beter de afgelopen jaren? Nou, ja. Zo daalt het aantal WW-uitkeringen in de provincie al lange tijd en is er in verschillende sectoren een dringend tekort aan werknemers. Eindhoven mag zelfs de titel economisch snelstgroeiende grote stad van Nederland dragen.

'Evenveel als tijdens de crisis'

De cijfers van de voedselbank in de lichtstad vertellen tegelijkertijd een ander verhaal. Een steeds grotere groep kan ondanks de economisch vooruitgang niet meer meekomen. "Ik ben geschrokken door deze toename", zegt André Verschoor van de Voedselbank Eindhoven. "We zitten nu op 630 gezinnen, dat is net zoveel als tijdens de crisis."

We zien steeds meer mensen in de problemen komen

Een voor de hand liggende reden voor de stijging is het gegeven dat de criteria voor voedselbanken afgelopen jaar iets zijn verruimd, van 215 naar 225 euro. Volgens Martin de Kok, voorzitter van de Voedselbank Tilburg, is het te makkelijk om de toename hieraan toe te schrijven: "Dat verklaart maar een klein deel. We zien dat door allerlei bezuinigingen en de verhoging van de btw steeds meer mensen in de problemen komen."

Vijftigplussers

André Verschoor van Voedselbank Eindhoven bevestigt dat beeld: "De kosten van levensonderhoud stijgen. Neem de verhoging van btw en energiebelasting: voor mensen die al niet veel hebben is dat een aanslag op hun besteedbaar inkomen. Dat merken we."

In zowel Tilburg als Eindhoven speelt ook de groei van vijftigplussers in het klantenbestand een grote rol. Martin de Kok: "In die leeftijdsgroep is de schaamte nog groot, je ziet aan de ene kant dat deze de weg naar ons beter weten te vinden. Je ziet ook dat ontwikkelingen op de woningmarkt voor veel ouderen rampzalig is. Het inkomen en de pensioenen gaan naar beneden. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of je moet naar de voedselbank." Ook de problemen in de jeugdzorg zien ze bij de voedselbanken terug, zegt hij.

Het is bedroevend dat dit in zo'n rijk land nodig is

Scheidingslijn

De groei leidt tot gemengde gevoelens bij de voedselbanken. De Kok: "Het is goed nieuws dat mensen ons steeds beter weten te vinden. In dat opzicht zijn we blij met de toename. Maar het is bedroevend dat dit in zo'n rijk land nodig is. We zien een scheidingslijn ontstaan tussen de mensen die meedoen en mensen die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen. Het is ook volstrekt helder dat wij hier nog maar het topje van de ijsberg zien. Er is nog heel veel verborgen leed achter de voordeuren."