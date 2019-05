'Ik moet de stekker eruit trekken en dat doet pijn': Meisjes Voetbal Academie van DIA stopt

Yuri van Brummelen, gymleraar in het dagelijkse leven, heeft de lat altijd hoog gelegd. Hij stoomde 'zijn' meiden van de voetbalacademie klaar voor het echte werk. Die moesten uiteindelijk bij grote clubs als Ajax, Manchester City of Paris Saint Germain terecht komen. Nu vertrekken er plotseling vier meiden naar profclubs, twee naar Jong Feyenoord en twee naar Jong PSV, en is dat de doodsteek voor zijn opleiding.

Afgeserveerd

"Het komt allemaal geheel onverwacht", zegt Van Brummelen, die ook nog twee speelsters ziet stoppen. "Ik had namelijk in januari met de ouders afgesproken dat ze voor 1 maart zouden laten weten als er meiden weg zouden gaan. Daar heeft niemand gehoor aan gegeven, maar dat gebeurt nu dus wel."

"Dat doet een beetje pijn, want het is niet netjes gegaan. Meer achter mijn rug om, er zijn proefwedstrijden gespeeld zonder dat ik het wist. Ik heb alles voor die meiden gedaan en nu word ik afgeserveerd."

Niet op te brengen

"Ik kan dit niet opvangen", vervolgt een teleurgestelde Yuri van Brummelen. "Dat kost namelijk weken, want er moeten gesprekken en proeftrainingen gehouden worden. Een of twee speelsters is nog wel te doen, maar dit is niet op te brengen. Ik kan er wel zo zes nieuwe meiden bij halen, maar dat is dan minder van niveau. En dat niveau moet ik wel waarborgen, ook voor de andere meiden. We maken het seizoen af en dan is het klaar."

'Ouders zijn blind'

De Teteringenaar heeft dus definitief besloten om er mee op te houden. Iets waar hij altijd al wel rekening mee heeft gehouden. Zeker nu de clubs in de eredivisie voor vrouwen voortaan verplicht zijn om er ook een meisjesteam op na te houden.

"Ik heb opgeleid om speelsters af te leveren aan de grote clubs", zo beseft hij. "Maar mijn idee was om dat pas over twee jaar te doen. Nu is het voor hen gewoon nog te vroeg. Maar ja, ouders zijn blind als ze de naam van PSV of Feyenoord horen."

Sparta

Van de meiden die nog geen andere club hebben gevonden, gaan een aantal binnenkort naar een proeftraining bij de vrouwen van Sparta in Rotterdam om zich daar in de kijker te spelen.