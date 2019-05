Zonder Vlierden had het leven van Bianca er heel anders uit gezien: 'Ik ben iedereen heel dankbaar'

Bianca en haar man Michiel in het ziekenhuis in Moskou. (Foto: Bianca Leesberg)

Meer dan 80.000 euro zamelde het dorp Vlierden begin dit jaar in voor de zieke Bianca Leesberg. Alleen een stamceltherapie in Rusland kon haar mogelijk nog helpen in de strijd tegen MS. Inmiddels is Bianca terug in Nederland, en het gaat goed. “Ik ben iedereen in Vlierden heel dankbaar dat ik deze behandeling heb kunnen doen.”

In Nederland was Bianca uitbehandeld. De artsen hier konden niets meer aan haar zeer agressieve vorm van MS doen. Om de 45-jarige vrouw meer tijd met haar man en drie kinderen te gunnen, kwam Vlierden in actie. In twee maanden tijd werd via crowdfunding en verschillende acties zoals een bingoavond en een kerstmarkt geld ingezameld.

Het lukte. Kort na de inzamelingsactie stapte Bianca samen met haar man en schoonzus in het vliegtuig. Ze onderging de stamceltherapie in een ziekenhuis in Moskou. Een maand duurde het. “Ik ben heel blij dat we de behandeling gedaan hebben”, vertelt Bianca aan Omroep Brabant.

Behandeling

De behandeling bestond uit een intakegesprek, de stamceltherapie en chemotherapie. Daarna moest Bianca tien dagen in isolatie, om weer op kracht te komen. “Ik heb er eigenlijk weinig van meegekregen, behalve dan dat ik heel erg moe was. Ik had bijvoorbeeld niet eens de kracht om mijn tablet op te pakken. Ik wilde alleen maar slapen.”

Toen de bloedwaardes van Bianca weer normaal waren, mocht ze terug naar Vlierden. Daar werd ze met open armen ontvangen. “Mijn man Michiel heeft een blog bijgehouden, dus iedereen was goed op de hoogte. Sinds mijn terugkomst krijg ik ontzettend veel bezoek van mensen uit het dorp. Dat is heel fijn.”

Afwachten

Of de behandeling ook echt effect heeft gehad, is nog even afwachten. Vooralsnog ligt Bianca veel op bed en kan ze nog niet staan, maar ze werkt hard om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken. Twee keer in de week krijgt ze fysiotherapie, en thuis doet ze oefeningen.

“Ik moet heel veel geduld hebben. Het zal een half jaar tot een jaar duren voordat je verbetering merkt. Maar als het goed is, is de MS nu stopgezet.” En dat wachten is misschien nog wel het moeilijkste aan het hele traject. “Je wilt liever gisteren dan vandaag weer doen wat je vroeger kon.” In augustus heeft Bianca weer een MRI, daaruit zal blijken of de Russische behandeling inderdaad de MS heeft gestopt.

Benieuwd naar hoe de behandeling van Bianca in Rusland precies is verlopen? Bekijk dan hier de blog die haar man Michiel heeft bijgehouden.