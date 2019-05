'Hij stond ineens in lichterlaaie': 147 jaar oud en uniek draaiorgel zwaar beschadigd door brand

Grote delen zijn zwart geblakerd en het nieuwe besturingssysteem voor de muziek, dat hij speciaal had laten maken, is helemaal verbrand.

Nieuw seizoen

Johan was het orgel juist aan het klaarmaken voor een nieuw seizoen. Samen met zijn hond reist hij met het stoomorgel langs allerlei draaiorgel- en stoomfestivals in binnen- en buitenland. Elk jaar is hij te onder andere te zien tijdens Dort in Stoom. Ook die organisatie is teleurgesteld door het nieuws van de brand.

Uniek orgel

Het stoomdraaiorgel ‘Ignas Bruder’ diende als kermisorgel, dateert uit 1872 en is dus liefst 147 jaar oud. Of het orgel nog hersteld kan worden, is niet bekend. De schade loopt volgens Johan in de tienduizenden euro's. "Ik moet het alleen bekostigen van m'n zakgeld en hoop dat mensen me willen helpen."