'Ik Trakteer' trakteert jarige, kansarme kinderen op een feestje in de klas

In Nederland zijn er zo’n 60.000 kinderen die niet kunnen trakteren op hun verjaardag. Dat moet en kan anders, vindt Katrien van Overveld uit Roosendaal. Met haar stichting 'Ik Trakteer' zorgt ze dat kinderen die opgroeien in armoede toch iets lekkers kunnen uitdelen in de klas.

Bijzonder cadeau

“Ik heb altijd al te doen gehad met kinderen in een armoedesituatie en het isolement waarin ze terecht dreigen te komen", aldus de Roosendaalse die zichzelf trakteerde op 'Ik Trakteer'. "Toen ik 50 werd, heb ik een groot feest gegeven. Met het geld dat ik kreeg, heb ik de stichting opgericht."

Anoniem

De jarige jobjes weten niet dat de verassing verzorgd wordt door Katrien en haar vrijwilligers. De dozen worden zonder stickers afgegeven bij de scholen. De spulletjes kunnen ook thuis worden afgeleverd zodat de kinderen samen met hun ouders de traktaties kunnen afmaken.

Katrien: "De kinderen hoeven niet te weten dat ik besta. Als ouders het moeilijk vinden, kunnen ook de leerkrachten contact met mij opnemen."

Buikpijn

Leerkracht Ellen van Beek van basisschool 't Palet in Rucphen is blij met het initiatief van Katrien. "Wat je zag, is dat kinderen waarvan de ouders de traktatie niet konden betalen, de verjaardag vaak uitstelden. Ze hadden dagen van tevoren buikpijn of ze waren verdrietig en durfden er eigenlijk niet goed over te praten."

"Nu staan deze kinderen ook in de schijnwerper op hun verjaardag. Het fijne van de actie vind ik dat het anoniem is zodat ook de ouders zich niet hoeven te schamen."

Steun

"Ik Trakteer' bestaat amper drie maanden en is nu al een groot succes. De meeste scholen in Roosendaal en omgeving doe mee. Katrien: "We kunnen het nu nog aan maar alle financiële hulp is welkom. Ieder kind heeft tenslotte recht op een feestelijke verjaardag en daar horen traktaties gewoon bij."