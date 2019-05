Helmond Sport zet Rob Alflen op non-actief na slechtste seizoen uit de clubhistorie

Rob Alflen is niet langer meer de hoofdtrainer van Helmond Sport. De 51-jarige Alflen kreeg woensdag te horen dat het avontuur bij Helmond Sport er voor hem opzit. Volgens de club was er geen vertrouwen meer om met de oefenmeester het nieuwe seizoen in te gaan.

En daar valt ergens ook wel wat voor te zeggen, aangezien Helmond Sport het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als laatste afsloot en daarmee het slechtste seizoen uit de clubhistorie neer heeft gezet. De club uit Helmond won dit seizoen maar vier keer in 38 wedstrijden.

"Het bestuur en de directie van Helmond Sport zijn na een evaluatie van het afgelopen seizoen tot de conclusie gekomen dat er geen vertrouwensbasis is om het nieuwe seizoen met de huidige trainer Robby Alflen in te gaan", meldt de club. Helmond Sport heeft nu genoeg tijd om een opvolger te vinden voor Alflen. Het seizoen 2019-2020 in Keuken Kampioen Divisie zal op 9 augustus van start gaan.

Algemeen directeur Leon Vlemmings wil op dit moment niet meer kwijt over het op non-actief stellen van Alflen. "Pas als alles is afgehandeld reageren wij hierop. Voor nu houden we het bij ons op het persbericht als reactie."