Stakingen bij Shell Moerdijk definitief van de baan, leden stemmen in met nieuwe CAO

Volgens een woordvoerder van Shell is de nieuwe cao met ruime meerderheid goedgekeurd door de leden, na vier vergaderingen op dinsdag en woensdag.

Eind april werden de geplande acties al opgeschort nadat FNV en CNV het eens waren geworden met Shell. Shell biedt een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019, van 2 procent in 2020 en van 2,5 procent in 2021.

Verder komt er extraatje van 1,5 procent per jaar voor de looptijd van de cao, afhankelijk van schaal en werkprestaties. Ook zijn er onder meer afspraken gemaakt over adv-dagen.

LEES OOK: Acties Shell Moerdijk opgeschort na akkoord met vakbonden

De onderhandelingen verliepen uiterst moeizaam. 5 april legden ruim 200 medewerkers het werk nog neer in Moerdijk omdat hun werkgever geen salarisverhoging wilde geven. Ook gingen FNV en CNV naar de rechter die zich boog over de vraag of het personeel mocht weigeren over te werken bij groot onderhoud.

De stakingen hadden een flinke invloed op de productie. Shell gaf een force majeur af, dat is een juridische term die oliebedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.