‘Het is een hele ontlading’: familie van aangereden vrouw Breda opgelucht na aanhouding doorrijder

Dochter Anette is opgelucht na de aanhouding

BREDA -

De familie van de aangereden vrouw (79) in Breda is opgelucht na de aanhouding van de doorrijder. De vrouw liep met de rollator over straat toen een automobilist haar aanreed en achterliet. De 27-jarige dader meldde zich woensdagmiddag op het bureau. "Al die tijd hing die zoektocht boven ons hoofd."