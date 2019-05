Doorrijder Breda opgepakt, dader meldde zich met advocaat bij de politie

De vermoedelijke doorrijder van het ongeluk op de Hamdijk in Breda is gepakt. Het gaat om een 27-jarige man. Hij zou 28 april een 79-jarige vrouw met een rollator hebben aangereden. Hij heeft zich zelf gemeld bij de politie in bijzijn van zijn advocaat.

Hij wordt woensdagavond nog gehoord, zo zegt een politiewoordvoerder. Eerder op de dag werd in verband met het onderzoek al een auto in beslag genomen.

De politie laat weten dat ze de man al in het vizier had. "Een van de tips die we binnenkregen, wees al naar deze man. Maar de zaak is doordat hij zich zelf meldde wel in een stroomversnelling gekomen. We hadden hem als hij zich zelf niet gemeld had, vandaag nog niet opgepakt," zegt een politiewoordvoerder.

LEES OOK: Deze man overreed vrouw (79) met rollator in Breda

Tips

Beelden van de man werden ook in Opsporing Verzocht getoond. De politie kreeg verschillende tips binnen over het ongeval. De bejaarde vrouw werd meegesleurd en moest meerdere keren geopereerd worden.

LEES OOK: Ruim 40 tips binnen na gruwelijke aanrijding van bejaarde vrouw met rollator

Veel mensen dachten te weten om wat voor soort auto het ging. De doorbraak kwam echter toen een automobilist zich meldde die de 27-jarige man direct na het ongeval had gesproken. Hij reed langs de plaats van het ongeval en zag de rollator, maar zou niet gezien hebben dat er een gewonde vrouw bij lag.

Familie opgelucht

De familie van de aangereden vrouw laat weten opgelucht te zijn na de aanhouding. "We kunnen ons nu focussen op het herstel", vertelt dochter Anette.

Waarom de man zich pas anderhalve week na het ongeval meldde, is niet bekend. Zijn advocaat, de bekende Bredase advocaat Menno Buntsma, was niet bereikbaar.