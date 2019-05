Deze man overreed vrouw (79) met rollator in Breda

De politie heeft een compositietekening vrijgegeven van de doorrijder in Breda. De man zou de 79-jarige vrouw hebben overreden die met een rollator de Hamdijk overstak. Het gaat om een jongeman met een stoppelbaard en petje. Hij is waarschijnlijk van Marokkaanse afkomst. De tekening werd dinsdagavond getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht.

De politie kon de compositietekening maken nadat een belangrijke getuige zich had gemeld. Die getuige stopte kort na het ongeluk met zijn auto naast de auto van de dader en sprak met de verdachte in het Arabische Darija-accent. De getuige kon een signalement geven van de dader. Het gaat om een man tussen de 19 en de 21 jaar. Hij heeft een smal gezicht en een normaal postuur.

De auto's van de verdachte en de getuige zijn te zien op de bewakingsbeelden van een buurtbewoner. Daarop is ook het gesprek tussen de mannen vastgelegd. Na het ongeluk heeft de getuige volgens de politie alleen een rollator zien liggen. Hij is vervolgens ook weggereden.

Schaamte

De politie was sinds het ongeluk op zoek naar de getuige. Hij meldde zich nadat hij verschillende nieuwsberichten had gezien over het ongeluk. De man schaamde zich enorm over de situatie. "Hij zat er heel erg mee. Hij heeft erover gesproken met zijn vrouw en na het zien van diverse televisieprogramma's over het ongeluk besloot hij naar naar het politiebureau aan het Chasséveld in Breda te gaan", zei een politiewoordvoerder eerder tegen Omroep Brabant.

Volgens de getuige vertelde de verdachte mogelijk dat hij 'of geen rijbewijs of geen geldig kentekenbewijs had'. De getuige verklaarde tegenover de politie dat hij zich niet meer zo goed kan herinneren.

Tips

Dinsdagavond was de zaak voor de tweede keer te zien in Opsporing Verzocht. Vorige week werden er beelden van het ongeluk vrijgegeven. Dat zorgde toen voor ruim veertig tips over de mogelijker dader. Een aantal tips ging over schade aan de verlichting van auto's. De politie houdt er nu rekening mee dat de auto mogelijk geen zichtbare schade heeft opgelopen.

Buiten levensgevaar

De 79-jarige vrouw werd zondagavond 28 april geschept toen ze naar de bushalte liep. Ze was op bezoek geweest bij een van haar dochters. De bestuurder reed door na het ongeluk. Het zwaargewonde slachtoffer is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Ze moet nog minimaal één operatie ondergaan.