Dochter geschepte vrouw: 'Als je zo laf bent om weg te rijden, wees dan nu zo moedig en geef je aan'

Anette's moeder was bij een zus van Anette op bezoek geweest toen ze met haar rollator naar de bushalte liep. Toen ze de straat overstak werd ze vol geschept door de automobilist. Het ongeluk is gefilmd door bewakingsbeelden, maar de eerste dag durfde Anette niet te kijken. "Mensen zeiden dat het te heftig was, dus heb ik niet gekeken."

Dit kan echt op geen enkele manier goedgepraat worden

Inmiddels heeft ze die beelden wel gezien. "Wat er dan loskomt, is onbeschrijfelijk. Je ziet je moedertje daar lopen, met haar rollator. En dan komt er een auto die haar aanrijdt. Wat dat met je doet daar zijn serieus geen woorden voor", vertelt ze vanuit het ziekenhuis aan Omroep Brabant.

'Kan niet goedgepraat worden'

Ze vindt het een laffe daad van de bestuurder om haar moeder zo achter te laten. "Hij rijdt mijn moeder aan, ze valt op de grond, hij rijdt er nog een keer overheen. Sorry, maar dan begrijp ik dat je je niet meldt, want dit kan echt op geen enkele manier goedgepraat worden." Toch hoopt ze dat dit persoon, man of vrouw, zich wel snel meldt. "Wij willen weten waarom? En hoe?"

Ze verwacht dat de dader ook echt wel met het ongeluk in de maag zit. "Je kan je niet lekker voelen in zo'n situatie. Dus help jezelf en ons allemaal en meld je. Tegen de dader zou ik zeggen: als je zo laf bent om zó weg te rijden, wees dan alsjeblieft nu zó moedig om je aan te geven."

We moeten nu wachten, hopen en duimen

Hele dag in operatiekamer

Haar moeder krijgt van dit alles, gelukkig, weinig mee. Ze is erg versuft en heeft er meerdere operaties opzitten in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. "Ze weet dat ze is aangereden, maar niet dat er bijvoorbeeld over haar heen is gereden. Dat zeggen we nu niet, omdat ze de rust nodig heeft om te herstellen", vertelt Anette. Haar moeder lag vandaag de hele dag op de operatiekamer waar artsen met haar bezig waren.

"Haar bekken zijn gerepareerd met diverse platen en schroeven in de hoop dat ze ooit weer kan lopen", zegt ze. "Ook heeft de oogarts haar oogkas gerepareerd met platen." Van binnen wordt ze opgelapt, maar van buiten is ze nog bont en blauw. "Mijn zus had me voorbereid, maar dan kan je je alsnog niet bedenken hoe erg het is. Dus dat was wel even schrikken." Anette kon haar moeder vandaag pas bezoeken, omdat ze dinsdagochtend terugvloog vanuit Mallorca.

Peters camera filmde het ongeluk

Hoewel de operaties geslaagd zijn, is het afwachten hoe het de komende dagen gaat. "Ze is nog niet safe, want het is van belang dat er geen infectie bij komt. We moeten nu wachten en hopen. En duimen."

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan dit heftige ongeluk. Anette hoopt dat de dader, maar ook de automobilist van de tweede auto zich meldt. Die persoon was niet bij het ongeluk betrokken, maar heeft zich ook niet bij de politie gemeld. "Ik kan me niet voorstellen dat je dan wegrijdt. Ik denk dus dat in beide auto's kennissen van elkaar zitten en dat ze hebben besloten hun mond hierover te houden."