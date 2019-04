Tweede automobilist laat vrouw (79) zwaargewond achter op straat na aanrijding in Breda

Op de beelden is te zien hoe de tweede auto vlak na het ongeluk komt aanrijden. Vlak voor de plek waar de vrouw ligt, stopt hij naast de zwarte auto van de dader. Die lijkt iets tegen de automobilist te zeggen. De tweede auto rijdt vervolgens om de vrouw, die nog op straat ligt, heen en laat haar gewond achter.

Belangrijke getuige

De politie zegt nog niet achter deze tweede bestuurder aan te zitten. "We richten ons vooral op degene die de vrouw heeft aangereden en is doorgereden. Dat is het ernstigste strafbare feit." De politie hoopt dat de tweede chauffeur zich meldt: "Deze automobilist kan een nuttige getuige zijn. We kunnen dan nog kijken of diegene ook een strafbaar feit heeft gepleegd."

De beelden werden gemaakt door de camera van Peter Dudok. Hij woont in een flat tegenover de plek waar het ongeluk gebeurde. Hij is geschokt door wat zijn camera registreerde. "Ze steekt over in het licht en ze was al bijna aan de overkant." Op de beelden is te zien hoe een zwarte auto de vrouw aanrijdt, maar in plaats van te stoppen, besluit zich uit de voeten te maken. "Hij stopt, stuurt naar rechts, en rijdt nog een keer over haar heen."

Vervolgens stop de automobilist een paar seconden laten naast de tweede auto die aan komt rijden. De twee lijken ergens over te praten, waarna ook de tweede automobilist doorrijdt. "Hij gaat er gewoon omheen. Niet stoppen, niet helpen. Hij moet moeite doen om er omheen te komen. Wij kunnen er met ons hoofd niet bij. Wij konden er niet van slapen vannacht."

Hoofdwond

Peter is verpleegkundige en was een van de eersten die wel direct hulp bood toen hij door had dat er iets was gebeurd op straat. "Er waren al mensen aan het helpen. Ze was van de straat geraapt en zat op een stoel. Ze had een flink bloedende hoofdwond. Het is jammer dat ze van straat was geraapt. Ik zeg altijd: beweeg ieder slachtoffer zo min mogelijk. Maar dat is de onwetendheid."

Peter hoopt nu vurig dat haar verwondingen meevallen. "Iedereen die hier verstand van heeft wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik een bos bloemen naar haar kan brengen."

LEES OOK: Dochter aangereden bejaarde vrouw kwaad op doorrijder: 'M'n moeder ligt in gruzelementen'