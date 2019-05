Signalement doorrijder Breda bekend, politie zoekt jongeman met petje en stoppelbaard

Volgens de man is de dader vrijwel zeker een jongeman van Marokkaanse afkomst. "Dat weet hij zo zeker omdat hij zelf ook van Arabische afkomst is", laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk weten.

Compositietekening in Opsporing Verzocht

De dader zou begin twintig zijn en heeft een smal gezicht met een stoppelbaard. Verder droeg hij een petje en heeft hij een normaal postuur. Dinsdagavond zal een compositietekening te zien zijn van de dader.

"Vanochtend heeft de getuige met een compositietekenaar gezeten en daar is een goed portret uitgekomen", laat de politiewoordvoerder weten.

'Getuige had twijfels'

De belangrijke getuige meldde zich afgelopen woensdag bij de politie, drie dagen na het ongeluk. "We zijn ontzettend blij dat hij ondanks alle twijfels die hij had, zich gemeld heeft bij ons", aldus van Hooijdonk.

De getuige kwam vlak na de aanrijding aan op de plek van het ongeluk. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij even stopt naast de auto van de dader, de twee hebben even contact. Daarna stapt hij zelfs nog even uit om vervolgens ook te vertrekken.

Zwaargewond

De 79-jarige vrouw was zondagavond 28 april op bezoek geweest bij een van haar dochters. Op weg naar de bushalte werd de vrouw geschept door een auto. De bestuurder reed door. Uit beveiligingsbeelden bleek ook dat een tweede automobilist, de getuige, de zwaargewonde vrouw op straat liet liggen.

Het zwaargewonde slachtoffer is inmiddels geopereerd en is buiten levensgevaar.

