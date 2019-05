Ruim 40 tips binnen na gruwelijke aanrijding van bejaarde vrouw met rollator

Bij de politie zijn ruim veertig tips binnengekomen in de zaak van de 79-jarige vrouw met rollator die op de Hamdijk in Breda werd aangereden en voor dood werd achtergelaten. De politie liet de beelden dinsdagavond in Opsporing Verzocht zien.

"Het gaat om diverse soorten tips, onder meer over de auto. Mensen zeggen om wat voor soort auto het volgens hen gaat", zegt een politiewoordvoerder. De meeste tips kwamen dinsdagavond direct na de uitzending binnen.

Woensdag heeft de recherche opnieuw een overleg om te kijken wat ze met de tips kan. "We zijn blij dat we zoveel reacties krijgen."

Het slachtoffer was zondagavond op visite geweest bij een van haar dochters die in de buurt woont. Iets voor elf liep ze met haar rollator naar huis en werd ze geschept op de Hamdijk. De bestuurder reed na de aanrijding door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

Dat blijkt uit de beveiligingsbeelden van een buurtbewoners. Die tonen ook dat een tweede automobilist de zwaargewonde vrouw ook op straat liet liggen.

De vrouw ligt nog in de intensive care maar is buiten levensgevaar. Ze is dinsdag geopereerd. Haar oogkas is gebroken en haar beide heupen zijn verbrijzeld.