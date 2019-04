Wie stond vlak na heftig ongeluk bij zwaargewonde vrouw in Breda? Politie toont nieuwe beelden

Voor de politie is het niet duidelijk wie die persoon is en of deze uit een van de twee auto's komt. Ze hopen dan ook dat die persoon zich meldt. Dinsdagavond werden ook betere beelden getoond van de tweede auto die vlak na het ongeluk aan komt rijden.

Bekijk hier het item met nieuwe beelden in Opsporing Verzocht

Bij het ongeluk werd een 79-jarige vrouw aangereden door een auto, die reed vervolgens over haar heen en sleurde haar mee. De verdachte bekommerde zich niet om het slachtoffer en ging er vandoor. Ook deze tweede automobilist stopte niet voor de zwaargewonde vrouw.

LEES OOK: Dochter geschepte vrouw: 'Als je zo laf bent om weg te rijden, wees dan nu zo moedig en geef je aan'

Beschadigde voorkant

De auto van de dader is volgens de politie aan de voorkant beschadigd. "Er zijn glassplinters op de plaats van de aanrijding gevonden. Mogelijk wordt de auto aangeboden voor reparatie of heeft iemand nieuwe onderdelen voor de auto aangeschaft", aldus de politie.

De camera van Peter filmde het ongeluk



'Dit kan echt niet'

De vrouw werd zondagavond rond elf uur aangereden op de Hamdijk in Breda toen ze richting de bushalte liep met haar rollator. Terwijl zij de straat overstak werd ze vol geschept door een kleine, donkere auto. "Hij stopt even en gaat er weer vandoor. Dat kan echt niet", zei haar dochter Anette eerder.

LEES OOK: Dochter geschepte vrouw: 'Als je zo laf bent om weg te rijden, wees dan nu zo moedig en geef je aan'

De vrouw raakte zwaargewond bij het ongeluk. "Haar heupen en bekken zijn op diverse plekken gebroken. Ook haar oogkassen zijn gebroken. En ze heeft veel bloedingen", vertelde Anette. Haar moeder is dinsdag in het Erasmus MC geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar is.

15 tips

Vanwege de ernst van het ongeluk besloot de officier van justitie maandag de eerste camerabeelden van de aanrijding direct vrij te geven. Die beelden leverden, mede na een uitzending vanBureau Brabant 15 tips op. "De meeste tips komen van mensen die denken te weten om wat voor auto het gaat", liet een woordvoerder van de politie eerder op de dag weten.