15 tips binnen na gruwelijke aanrijding 79-jarige vrouw in Breda

De tips gaan vooral over de auto. "De meeste tips komen van mensen die denken te weten om wat voor auto het gaat", laat een woordvoerder van de politie weten. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden en is naarstig op zoek naar de gouden tip. Dinsdagavond besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Het 79-jarige slachtoffer was zondagavond op visite geweest bij een van haar dochters die in de buurt woont. Iets voor elf liep ze met haar rollator naar huis en werd ze geschept op de Hamdijk. De bestuurder reed na de aanrijding door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Dat blijkt uit de beveiligingsbeelden van een buurtbewoners. Daaruit blijkt ook dat een tweede automobilist de zwaargewonde vrouw op straat liet liggen.

Anette, dochter van het slachtoffer, laat dinsdag weten dat haar moeder nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam ligt. Maandag werd de 79-jarige vrouw daar naar overgebracht: "Mijn moeder wordt op dit moment geopereerd aan haar bekken en haar oogkas. Die zijn op veel plaatsen ernstig gebroken." Het is nog onzeker of de vrouw ooit nog zal kunnen lopen. Eerder liet dochter Anette weten erg boos te zijn op de doorrijder.