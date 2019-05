Bus vol drugsafval achtergelaten in Alphen, burgemeester is boos: 'Dit is onacceptabel'

In Alphen is woensdagavond laat een bestelbus volgeladen met synthetisch drugsafval achtergelaten en daarna in brand gestoken. Dit gebeurde op de Fransebaan. Daarna zijn de inzittenden gevlucht. De bestelbus stond vol met vaten chemisch afval, waaronder twee met een inhoud van duizend liter.

Een deel van het spul is vrijgekomen. Het is niet bekend hoe groot de schade aan de natuur is. De brandweer kon niet voorkomen dat de bus en lading in de as werd gelegd.

De burgemeester Joeri Minse reageert verontwaardigd op de dumping. "Ik vind het onacceptabel dat de gemeenschap opdraait voor de rekening van het opruimen van deze giftige troep. Dit geld besteden we natuurlijk veel liever aan activiteiten voor onze eigen inwoners." Hij roept eventuele getuigen op om zich te melden. "Laten we samen een vuist maken en drugscriminelen geen kans meer geven in onze gemeente”.



Gebied afgezet

Een groot gebied rondom de plek waar woensdagavond de bestelbus werd gevonden, was enige tijd afgesloten voor verkeer en personen. Hiervoor zijn hekken en afzetlinten gebruikt. Medewerkers van politie, brandweer, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Alphen-Chaam werden ingeschakeld.

Personeel van een speciaal bedrijf is opgetrommeld om het drugsafval op een veilige manier op te ruimen. De politie is met een team van Forensische Opsporing een uitgebreid onderzoek begonnen naar de dumping.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat er aan de Fransebaan in Alphen drugsafval is gedumpt. De sanering hiervan kostte toen bijna dertigduizend euro. Een jaar geleden raakte een agent onwel toen hij poolshoogte kwam nemen bij de vondst van drugsafval. In april 2016 ging er een busje met vermoedelijk drugsafval in vlammen op.