Auto's en tuinhuisje in vlammen op in Sint Willebrord

In Sint Willebrord zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee auto’s en een tuinhuisje in vlammen opgegaan. Ze stonden aan de Gagelrijzen. De brand ontstond tegen tweeën bij één van de auto’s, waarna het vuur snel oversloeg op een wagen die ernaast stond en een schutting met een tuinhuis daarachter.

Een derde auto kon op tijd – en met wat lichte schade - in veiligheid gebracht worden door de eigenaar.



Onderzoek naar oorzaak

De brandweer en politie onderzoeken wat er gebeurd is en hoe de brand is ontstaan. Een buurtbewoner suggereerde dat er sprake was van opzet.