Man zou voetbalschool als dekmantel gebruiken om kinderen te benaderen

Een man die zegt dat hij een voetbalschool runt, heeft deze week kinderen in onder meer Nijnsel en Lieshout benaderd. Hij zou ook andere bedoelingen hebben, zo waarschuwen de voetbalverenigingen VV Nijnsel en ELI in Lieshout. Ze hebben hun leden en de ouders gewaarschuwd.

Het advies is niet in te gaan op zijn avances. De man noemt zich Rob de Vleer wat ook de naam is van de voetbalschool.

Clubs gewaarschuwd

Hij zou de afgelopen dagen in Nijnsel meer dan één kind hebben gepolst. In Lieshout gaat het vooralsnog om een pupil. ELI heeft de andere clubs in de gemeente Laarbeek op de hoogte gebracht van de vermeende toenaderingspogingen. ELI-voorzitter Henk de Beer wist niet dat dit verhaal ook in Nijnsel speelt. De politie is bezig met een onderzoek.

"Er is een melding bij ons binnengekomen dat een jeugdlid van ELI is benaderd. De wijkagent is hiervan op de hoogte gebracht en momenteel zijn we volop bezig met onderzoek hiernaar", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de politie is voor zover bekend alleen deze melding binnen gekomen. Ze wil graag weten of meer voetballers zijn benaderd.

Op internet is niets terug te vinden over 'Voetbalschool Robert de Vleer'.