Sneller per trein in Düsseldorf? Het lijkt er nu echt van te komen, alleen Deurne mokt

Vanaf dat jaar kun je twintig minuten sneller dan nu het geval is met de trein vanuit Eindhoven in Düsseldorf komen. Sneller ook dan met de auto. Dat is in ieder het geval het doel dat de partijen willen bereiken die deze donderdag in Venlo een overeenkomst bekrachtigen.

Steun in de rug

Het akkoord moet een steun in de rug gaan betekenen voor de economische ontwikkeling van Zuid-Nederland (denk aan Brainport) en het westen van Duitsland. Uiteraard profiteert ook Limburg van deze afspraken, vandaar dat de ondertekening in een centraal gelegen plaats, in Venlo dus, plaatsvindt.

Overheden en belangenorganisaties van bedrijven benadrukken al lang dus het belang van een betere verbinding. Waarom de voorbereidingen dan zoveel tijd vergen? Nou, je hebt te maken met verschillende overheden in één land – verspreid over Brabant en Limburg – en in het buitenland (onze oosterburen dus).

Verder is er een praktisch ‘probleem’: niet overal ligt dubbel spoor en als bijvoorbeeld in en om de Duitse stad Viersen het spoor aangepast moet worden, dan kan dat weer tot overlast gaan leiden.

Gelobby Rob van Gijzel

Toch is het gelukt om alle partijen op één lijn te krijgen, dank zij veel gelobby en correspondentie tussen overheden en spoorwegmaatschappijen. Onder anderen de toenmalige burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, maakte zich er sterk voor. Ruim drie jaar geleden pleitte hij met zijn collega in Düsseldorf voor de aansluiting op het Duitse hogesnelheidsnet. Van Gijzel was het zitten in de wachtkamer zat.

LEES OOK: Eindhoven en Düsseldorf vragen Duitse regering om snelle treinverbinding

Wat wil je, acht jaar eerder waren er al goede bedoelingen op papier gezet. De huidige spoorverbindingen tussen de twee landen zijn ver onder de maat, althans om er economisch gezien profijt van te trekken. Hieraan moet een eind komen door de overeenkomst, waarvoor deze middag de handtekeningen worden gezet. Dat zal gebeuren door onder anderen provinciebestuurder Christophe van der Maat en Monique List, wethouder van de gemeente Eindhoven.

Deurne niet blij

Verder zullen twee Nederlandse staatssecretarissen en Waterstaat en vertegenwoordigers van Limburgse en Duitse overheden hun ‘jawoord’ geven. En al duurt het toch nog zes jaar voordat elk uur in beide richtingen een directe trein gaat rijden tussen Eindhoven en de hoofdstad van de Noordrijnland Westfalen: hier mag en zal best op getoost worden. Misschien ook wel in Helmond, dat één van de halteplaatsen gaat worden.



Deurne heeft minder reden om blij te zijn: deze gemeente raakt een intercity per uur kwijt. Althans, daar ziet het naar uit, maar Burgemeester en Wethouders hebben al laten weten dat ze in Den Haag willen blijven vechten voor het behoud van twee intercityverbindingen per uur. Gelukkig voor Deurne is het nog lang geen 2025.