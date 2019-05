Kwik, Kwek en Knops praten over cybercriminaliteit op basisschool Veghel

Donald Duck leert kinderen over privacy en cybercriminaliteit in Veghel

Cybercriminaliteit, privacy en zelfrijdende auto's. Taaie kost, maar dat moet Donald Duck voorkomen. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) gaf met hulp van de vreemde eend een lesje op een basisschool in Veghel.

In de speciale editie van Donald Duck heeft cybercriminaliteit haar intrede gedaan in Duckstad. Zo hebben 'de Zware Jongens' een app ontwikkeld om Dagobert Duck te beroven. Op deze manier moet het leuk en toegankelijk worden om te leren over een nieuwe digitale wereld.

Hoog bezoek

De kinderen van groep 8 waren in ieder geval enthousiast over het initiatief. "Ik vind het zelf leuk om Donald Ducks te lezen", vertelt Devin. "Het is wel leuk dat ze dit op deze manier doen." De staatssecretaris gaf aardig les volgens de leerlingen. "Niet zo goed als onze meester, maar ik vond wel dat hij goed kon lesgeven", vertelt Pieke.

Marcel vond het leuk om op deze manier les te krijgen: "Hij is bekend en het is bijzonder." Aan het einde van de les ging iedereen met de staatssecretaris op de foto. Hij plaatste die vervolgens op zijn Instagramaccount. Mét toestemming uiteraard...