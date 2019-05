Patricia Paay mag 93.000 houden, bedrijf eist geen geld meer terug

Osuro, het bedrijf dat geld terugeiste van Patricia Paay, ziet af van verdere stappen tegen de tv-persoonlijkheid. De rechtbank oordeelde eerder al dat Osuro van 83.000 euro onvoldoende had aangetoond dat het niet als gift aan Paay was bedoeld. Van 10.000 euro mocht Osuro nog bewijzen dat het om een lening ging. Daarvan ziet het bedrijf nu af, meldt de rechtbank in Breda.

Osuro is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van Paay. Nadat hij in 2017 aan de kant werd gezet, ontdekte zijn zoon voor 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie. Volgens hem heeft Paay in totaal 93.000 euro van Osuro ontvangen.

Het bedrijf gaf in de periode dat Osuro werd geleid door Rijsbergen bedragen aan Paay waarmee ze een auto kocht en waarmee rekeningen werden betaald. Het bedrijf financierde ook haar rechtszaak tegen GeenStijl, dat een berucht plasseksfilmpje publiceerde met haar in de hoofdrol.

Terugbetalen

De nieuwe leiding van Osuro zag het geld als een lening dat moest worden terugbetaald. Paay zegt dat ze het geld heeft gekregen of ervoor heeft gewerkt en vindt dat ze slachtoffer is van een familieruzie over geld.

LEES OOK:Sekspoppenrel: Patricia Paay ontkent schuld van 93.000 euro aan administratiekantoor

Formeel moet de rechtbank nog uitspraak doen over het geschil, maar nu staat al vast dat de voormalige zangeres de 93.000 euro mag houden.