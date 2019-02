Sekspoppenrel: Patricia Paay ontkent schuld van 93.000 euro aan administratiekantoor

Patricia Paay, die tegenwoordig in Zundert woont, ontkent dat ze 93.000 euro schuldig is aan administratiekantoor Osuro. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda. Hetzelfde kantoor legde eerder beslag op spullen van Johan Vlemmix, omdat die een schadevergoeding aan Paay moet betalen na zijn plan om een sekspop van de zangeres te maken. Het administratiekantoor probeerde zo via een omweg geld van Paay te krijgen.

Vlemmix kreeg eind december een brief van de deurwaarder. Die legde namens Osuro beslag op het geld dat Paay mogelijk via de rechter van Johan Vlemmix kon krijgen. De zangeres eiste op dat moment 15.000 euro van Vlemmix, omdat hij een sekspop van haar wilde maken. Met de beslaglegging wilde het administratiekantoor voorkomen dat Paay het geld uit kon geven. Zo was hun eigen schadeclaim deels veiliggesteld.



'Familieruzie'

Osuro is opgericht door Paays goede vriend Rob Rijsbergen. Ze kreeg meerdere keren geld van het bedrijf. Het betaalde bijvoorbeeld haar rechtszaak tegen GeenStijl, dat het beruchte plasseks-filmpje met Paay publiceerde.

Oprichter Rob Rijsbergen is in 2017 weggestuurd. Zijn zoon nam de zaak over. Die zegt nu nog 93.000 euro van Paay tegoed te hebben, omdat ze het geld geleend zou hebben.

'Vrienden helpen elkaar'

Patricia Paay zegt echter dat ze dat geld van Rob Rijsbergen heeft gekregen, of ervoor heeft gewerkt. "We zijn vrienden en helpen elkaar", zei Paay over hem. "Ik heb het gevoel dat ik een ordinaire familieruzie over geld ben beland."

Op verzoek van de rechter proberen Paay en administratiekantoor Osuro tot een schikking te komen. Als dat niet binnen twee weken lukt, doet de rechter alsnog uitspraak.