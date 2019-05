Van oude vuurwapens tot een goedendag, ruim zestig wapens ingeleverd bij wapendepot

Het wapendepot stond op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse in Helmond. In verschillende bakken met een slot erop konden de wapens achtergelaten worden.

Verschillende wapens

Er zijn twintig vuurwapens en 1.500 kogels ingeleverd. Ook zijn er negen alarm- en startpistolen en twaalf lucht- of gasveerdrukwapens van de straat. Er zijn ook zes messen, acht zwaarden, sabels, machetes, drie boksbeugels en drie katapulten ingeleverd.

Goedendag

De wenkbrauwen van de politie gingen fronsen toen het wapen de goedendag werd ingeleverd. Dit wapen werd vooral in de 13de en 14de eeuw gebruikt. De goedendag heeft een stok met op het einde een bol met stalen punten eraan. De politie vindt het vrij bijzonder dat dit wapen is ingeleverd.

Opvallend wapen was ook de machete. “Dat is een bijzonder slachtwapen. Wat moet je daarmee?”, aldus de woordvoerder van de politie. Er zijn ook veel oude wapens ingeleverd. “Het kan zijn dat die wapens al lang in huis lagen. Het kan ook een erfenis zijn geweest.”



Het wapen de goedendag (Foto: Dave Hendriks).

Een paar dagen geleden waren er nog maar elf vuurwapens ingeleverd en twintig andere wapens.

LEES OOK: Elf vuurwapens ingeleverd bij wapendepot Helmond, burgemeester tevreden