Elf vuurwapens ingeleverd bij wapendepot Helmond, burgemeester tevreden

Helmonders konden de afgelopen twee weken wapens inleveren bij een speciaal depot, zonder dat ze daarvoor gestraft worden. In totaal werden er elf vuurwapens, twintig andere schietwapens zoals alarmpistolen en tien steek-, slag- en stootwapens zoals boksbeugels ingeleverd. Burgemeester Elly Blanksma is tevreden met de opbrengst. 'Elk wapen van de straat is winst.'

Het wapendepot stond op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse in Helmond. In verschillende bakken met een slot erop konden de wapens achtergelaten worden. Naast vuurwapens werden er onder andere ook luchtdrukwapens, messen, katapulten en sabels afgegeven. Hiermee is het doel van de gemeente bij de actie gehaald, namelijk wapens van de straat halen. “Wapenbezit leidt tot wapengebruik”, stelt burgemeester Blanksma.

Wapens onderzocht

Het depot was volgens burgemeester een eenmalige actie. “We gaven inwoners één keer de kans om zonder straf illegale wapens in te leveren”, vertelt ze. “Woensdag worden de ingeleverde wapens geanalyseerd op bijzonderheden”, legt ze uit. Er wordt dan onder andere onderzocht of het wapen bijvoorbeeld gebruikt is. Iedereen die een wapen heeft ingeleverd, werd daarom geregistreerd.

Het inleveren van de wapens is één ding, maar de aandacht daar omheen is volgens de burgemeester minstens zo belangrijk. “Het gaat om het besef dat het bezit van een wapen niet normaal is”, stelt ze.

Veiligere stad

Het grote doel isde stad veiliger te maken. “We zijn bezig met een pakket aan maatregelen om het bezit van wapens en het gebruikt ervan af te wijzen”, vertelt Blanksma. Het wapendepot is één van de maatregelen. Daarnaast is er een risicogebied aangewezen en mag het OM besluiten om preventief te fouilleren.