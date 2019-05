Beschuitje met aardbeien? Saai! Mierzoete Knetter Croissants zijn de nieuwe hype voor Moederdag

Knettersuiker, kennen we dat goedje nog? Van die suiker die gaat knetteren in je mond? Betty heeft een nieuw recept bedacht en dit keer speciaal voor Moederdag: Knetter Croissants! Gevuld met spekkies en besprenkeld met knettersuiker! De nieuwe hype met Moederdag als het aan Betty van den Oetelaar ligt.

Comédienne Christel de Laat, beter bekend als Betty van den Oetelaar, kennen we natuurlijk als presentatrice van het Fijnfisjenie Café tijdens carnaval. Haar calorierijke recepten zijn vaker al viral gegaan op social media. Denk maar eens aan de Katerlasagne van afgelopen carnaval.

Aardbeien zijn niet meer bijzonder

Speciaal voor Moederdag komt ze nu met iets nieuws: Knetter Croissants. "Aardbeien waren vroeger bijzonder, want die kon je niet het hele jaar door krijgen", vertelt Betty. "Maar dat is nu anders en daarom leek het me tijd voor iets nieuws. Een knetterende verrassing als ontbijt deze Moederdag".

De suiker knettert in je mond

Het recept is simpel. Je koopt een blik croissantjesdeeg, rolt spekkies erin en bakt ze af. Daarna een beetje chocolade eroverheen en rijkelijk besprenkelen met de knettersuiker. Dit zorgt niet alleen voor een zoete sensatie, maar ook voor een knetterende verrassing in je mond.

Ingrediënten

- Blik croissantjesdeeg

- Spekkies of marshmallows

- Chocolade (uit een knijpfles is makkelijk)

- Losgeklopt ei

- Knettersuiker (in de supermarkt vaak bij lolly's verpakt, maar in snoepwinkels los verkrijgbaar)

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180℃. Haal het croissantdeeg uit het blik en snijd de driehoeken langs de stippellijnen los. Rol in ieder croissantje een of twee spekkies (hoe meer, hoe beter). Smeer de croissantjes in met het losgeklopte ei en bak ze 12 minuten af in de voorverwarmde oven.

Laat de croissants goed afkoelen en maak dan leuke krinkeltjes chocolade over de broodjes. Pak vervolgens de knettersuiker en besprenkel de croissants rijkelijk.

Fijne Moederdag

En dan is het tijd om je moeder te verrassen. Een fijne Moederdag allemaal!

