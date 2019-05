Joyce Vermue heeft ontzettend veel zin in nieuwe uitdaging als burgemeester Zundert

Joyce Vermue, de nieuwe burgemeester van Zundert, kijkt er naar uit om te beginnen aan haar nieuwe baan. “Zundert is een prachtige gemeente, die ontzettend veel te bieden heeft. Ik denk dat ik me daar echt thuis ga voelen.”

De uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige Vermue volgt Leny Poppe-de Looff op, die na twaalf jaar stopt. “Ik ben me echt in Zundert gaan verdiepen toen de huidige burgemeester aangaf niet door te willen. Ik heb in Breda gestudeerd, dus ik ken West-Brabant wel een beetje”, vertelt Vermue in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.



LEES OOK: Oud-PvdA-Kamerlid Joyce Vermue (33) wordt nieuwe burgemeester van Zundert

Vermue wordt met haar 33 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Die eer is nu nog in handen van Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.



De nieuwe burgemeester gaat graag aan de slag. “De mensen in Zundert zijn erg ondernemend en daar houd ik wel van. Ik heb er ontzettend veel zin in.”



Vermue wordt, als alles goed gaat, 3 juli geïnstalleerd. Ze zal in juni officieel voorgedragen worden aan de minister en de Koning, die de aanbeveling moeten ondertekenen. “1 september is het bloemencorso en ik kijk er heel erg naar uit om daarbij te zijn”.