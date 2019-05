Nieuwe jongste burgemeester krijgt tips van de oude jongste burgemeester

ZUNDERT -

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand heeft wel wat tips voor Joyce Vermue, de nieuwe jongste burgemeester van het land. Aart werd in 2017 op 32-jarige leeftijd burgemeester. Zij was toentertijd de jongste. "Mijn tip is om vooral enorm te genieten van het zijn van de jongste burgemeester", zegt Van Aart.