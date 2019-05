Doorrijden na een ongeluk, in Breda gebeurde het dit jaar al ruim vierhonderd keer

BREDA -

Doorrijden na een ongeluk het gebeurt vaker dan je denkt. Volgens cijfers van de politie was het dit jaar al 434 keer raak in de gemeente Breda. In de meeste gevallen gaat het niet om ernstige ongevallen zoals op de Hamdijk waarbij zondag 28 april een oude vrouw zwaargewond raakte. "Het kan ook gaan om een kras rijden op een parkeerplaats."