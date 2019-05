Ben je strafbaar als je iemand gewond achterlaat op straat na een ongeluk?

Het was een vreselijk naar beeld: de oude vrouw met de rollator die op de Hamdijk in Breda werd aangereden, overreden en meegesleurd door een auto. De verdachte bekommerde zich niet om het slachtoffer. Een automobilist die later aan kwam rijden, deed óók niets voor de dame en reed weer verder. Voor veel mensen is dat onvoorstelbaar, maar is het ook strafbaar als je iemand op straat laat liggen terwijl deze persoon net is aangereden?

"Als je een ongeluk ziet gebeuren is het netjes dat je stopt, dat vinden wij natuurlijk allemaal", stelt strafrechtadvocaat Sander Arts van Singel Advocaten in Breda. "Het is beter om dan te stoppen en te kijken of je hulp kan verlenen."

Maar stél dat je geen hulp verleent en doorrijdt. Ben je dan strafbaar? "Dat hangt helemaal af van de situatie. Het heeft ermee te maken of het slachtoffer na het ongeluk overlijdt of niet", zegt Arts. Volgens hem ben je niet strafbaar als iemand dus na het ongeluk nog leeft. "Maar als iemand later alsnog overlijdt en jij geen hulp hebt verleend, kan het dus wel strafbaar worden", legt Arts uit. Dat is dus het risico dat je neemt als je als getuige van een ongeluk wegrijdt.

Strafbaar bij schade en letsel

Overigens ben je altijd strafbaar als je iemand aanrijdt en je je daarna niet meldt. "Als iemand schade of letsel heeft, mag je niet wegrijden. Toch gebeurt dat wel eens uit schrik. Je hebt dan twaalf uur de tijd om je te melden bij de politie. Meld je je binnen die tijd dan krijg je geen straf voor het verlaten van de plek van het ongeluk." Kortom: je bent strafbaar als je zelf iemand aanrijdt en wegrijdt. En je bent ook strafbaar als je als getuige wegrijdt bij een ongeluk, waarbij iemand overlijdt.

De getuige die na het ongeluk op de Hamdijk aan kwam rijden en de vrouw dus ook heeft laten liggen, heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. "Deze getuige heeft het ongeluk trouwens niet zien gebeuren, want hij was kort daarna ter plaatse", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Hij zag de rollator op de grond liggen en had door dat er iets ernstigs gebeurd was.."

'Advies gegeven aan verdachte'

Daarna heeft hij een kort gesprekje gehad met de verdachte van de aanrijding. "Hij vroeg: 'Wat heb je gedaan?'. Daarnaast vroeg de verdachte advies aan de getuige." Ondanks dat advies, ging de verdacht ervandoor. Net als de getuige zelf.

Na een paar dagen kreeg de getuige last van zijn geweten waarop hij zich dus vorige week woensdag alsnog bij de politie meldde. "Zijn rol was toen niet duidelijk, dus daarom hebben wij hem gewezen op een advocaat en hem gehoord met alle rechten die daarbij horen. Dat doen we, zodat dat later niet tot misverstanden kan leiden." Daarnaast werd er een compositietekening gemaakt die dinsdag in Opsporing Verzocht is getoond.

"We zijn blij dat de getuige alsnog is gekomen. En het lijkt er niet op dat hij vervolgd gaat worden", besluit de politiewoordvoerder.