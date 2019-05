Groen licht: finale Songfestival op groot tv-scherm Piusplein in Tilburg

Duncan Laurence tijdens de eerste repetitie in Tel Aviv (foto: Eurovision.tv/ Thomas Hanses)

TILBURG -

Goed nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. De finale van het songfestival in Tel Aviv is volgende zaterdag 18 mei live te zien op het Piusplein in Tilburg. De horecaondernemers plaatsen op het plein ‘een groot scherm van bioscoopformaat’ waarop mensen live de uitzending van de finale kunnen volgen.