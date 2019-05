Mamed werd tijdens de oorlog naar Oisterwijk gestuurd en krijgt daar nu postuum een museum

Mamed Mamedov werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen in Oekraïne vanwege zijn rol in het verzet. Hij werd door de Duitsers Nederland gestuurd. “Hij moest hier dwangarbeid doen”, vertelt burgemeester Janssen. “Hij vluchtte, maar kwam terug in Oisterwijk en is hier blijven hangen.”

Mamedov trouwde, kreeg een gezin en deed ontzettend veel vrijwilligerswerk voor Oisterwijk. Hij richtte een politiehondenvereniging op en was jarenlang jeugdtrainer bij SV Nevelo. “In de loop van de tijd werd hij een voorbeeldige Oisterwijker”, aldus Janssen. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn diensten. Ook werd voor hem een monument onthuld in Oisterwijk.

Voorbeeld voor integreren

Een lokale held hier dus, maar heel lang was zijn verhaal in zijn geboorteland Azerbeidzjan niet bekend. “De ambassadeur van Azerbeidzjan ontdekte op een gegeven moment dit verhaal en die vond hem een voorbeeld voor iedereen die naar het buitenland vertrekt en wil integreren”, vertelt de burgemeester.

Veel pers bij de opening van het museum. Foto: Hans Janssen

“Sommige mensen blijven in hun eigen kring hangen, maar er zijn ook landgenoten die onderdeel worden van de cultuur en het leven.” En zo was het dus ook met Mamedov. Azerbeidzjan doopte hem tot een voorbeeld voor iedereen uit Azerbeidzjan die naar buitenland gaat.

Op bezoek bij de president

Vrijdag is het museum The House Museum of Mammad Mammadov door Janssen en Mamedovs dochter Nancy geopend in zijn geboortedorp. “Een dag eerder werden we ook nog ontvangen door de president.” Samen met de opening van het museum toch zeker wel een hoogtepunt voor de burgemeester. “Want dit was allemaal in drie weken geregeld! Probeer dat maar eens in Nederland als je bij de majesteit langs wilt”, vertelt Janssen lachend.

Het leven van Mamed Mamedov in beeld Foto: Hans Janssen

Mahed Mahedov is in 2003 overleden en kon de opening van zijn museum in zijn geboortedorp dus niet meer meemaken. Maar zijn trotse dorpsbewoners vierden het feestje vrijdag voor hem. “Het hele dorp was uitgelopen. Overal waren gedekte tafels en er werd gedanst in de tuin van zijn geboortehuis”, besluit Janssen.