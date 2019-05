Fred Grim verwijst na 2-0 nederlaag van RKC naar Champions League: 'Het kan nog, het blijft sport'

"Een paar kansen hebben we, die hadden er gewoon in gemoeten. Waar dat aan ligt? Dat is gebrek aan scherpte en meedogenloosheid. En dan ballen op de lat of paal, dat is pech. Het is een combinatie. We moeten zorgen dat het dinsdag aan de goede kant valt", aldus Grim.

De oefenmeester blijft vol vertrouwen, ondanks deze 2-0 nederlaag. "Het blijft sport. Ik neem aan dat je deze week ook Champions League gekeken hebt", aldus Grim. Hij zegt het niet voor de vorm: "Het is toch gewoon zo. We hebben veel kansen gehad, die moeten er in. Maar het blijft sport. We hadden het vandaag alleen al redelijk naar ons toe kunnen trekken, dat is jammer."

Enorme kans

Tussen de 1-0 en 2-0 van NEC, doelpunten die vielen in minuut twaalf en vijftien, kreeg Dylan Seys een enorme kans om de gelijkmaker te scoren. "Die moet gewoon tegen het netje aan, dan wordt het niet meteen daarna 2-0. Ontzettend belangrijk natuurlijk. Het wordt dan een heel andere wedstrijd. Maar dan nog, die gasten herpakken zich goed in de rust."

Dylan Seys baalt zelf natuurlijk ook. "Mijn kans is honderd procent, ik moet hem gewoon plaatsen. Maar ik schiet hem recht op de keeper. In 99 procent van de gevallen is het raak, vandaag helaas niet. Het is heel zuur dat hij daarna meteen aan de andere kant valt."

'Nog niet klaar'

Net als zijn trainer heeft Seys nog voldoende vertrouwen in het bereiken van de halve finale van de play-offs. "Voor dinsdag heb ik een goed gevoel, we moeten met onze borst vooruit naar dinsdag. Dan gaan we kansen krijgen en dan moeten we zorgen dat we ze afmaken. We hebben zes of zeven goede kansen gehad in de hele wedstrijd. Het zou prettig geweest zijn als er eentje in ging."

Heeft het dan te maken met kwaliteit? "Nee, kwaliteit zou ik niet zeggen. We hebben genoeg laten zien in competitie, ik denk dat we pech hebben vandaag. Soms gaan ze er wel in, soms niet. Vandaag niet. Maar ik denk dat het nog niet klaar is."