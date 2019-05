100 kilo aan crystal meth gevonden in drijvend drugslab, waarde tussen de 10 en 20 miljoen euro

Specialistische diensten van de politie zijn nog bezig op het vrachtschip, dus het aantal drugs kan nog meer worden. Het onderzoek naar het drugslab gaat nog zeker tot en met zaterdag duren.

Bij het ontmantelen van de productie werd zeven kilo aan explosieve stof gevonden. Deze was instabiel en gevaarlijk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam daarom naar de haven en gaat deze stof laten ontploffen.

Aanhoudingen

Vrijdagmiddag werd het drugslab in een vrachtschip in de Dorpshaven van Moerdijk gevonden. Er zijn vier mensen aangehouden. Het gaat om de 65-jarige schipper uit Breda en drie Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar. Het is de eerste keer dat in Nederland een vrachtschip wordt ontdekt dat dienst doet als drugslab.

Bekijk hieronder hoe het drugslab er van binnen uitziet