Voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth gevonden op vrachtschip in Moerdijk

Er is 100 kilo aan crystal meth gevonden in het drugslab op het vrachtschip in Moerdijk.

MOERDIJK -

De crystal meth die vrijdag werd gevonden in het drugslab op een vrachtschip in Moerdijk heeft een straatwaarde van zeker tientallen miljoenen euro's. Dat blijkt uit eerste balans van de drugs die in beslag is genomen.