Drijvend drugslab bijna gezonken, aanwijzingen van sabotage

De ontmanteling van het drugslab in Moerdijk is vrijdagnacht hectisch verlopen. Er stroomde ineens water het scheepsruim binnen. Alles wijst op opzet in de vorm van een boobytrap.

De ontmanteling verliep voorspoedig tot iets na middernacht. In het drugslab aan boord zagen de specialisten over de vloer ineens water stromen. Het kwam onder de wanden door van de ruimte waarin het lab was gebouwd.

Langzaam maar duidelijk zichtbaar begon het schip licht te kantelen en te zinken. Zeker een meter zakte het schip.

Boobytrap

Na lang zoeken vonden ze de oorzaak: een verborgen pomp. Die kon worden uitgezet. Die pomp was mogelijk een boobytrap om bij ontdekking zoals vrijdag, het schip meteen onder water te kunnen zetten en bewijsmateriaal te vernietigen. Mogelijk was de boobytrap verbonden met een zendertje.

Als dit ook echt zo is gebeurd, zou dat uniek zijn. Vallen zoals deze komt de politie eigenlijk nooit tegen in drugslabs.

Intussen waren er duizenden liters rivierwater naar binnen gelopen. Delen van het lab - zelfs vrieskisten- zijn gaan drijven. Alle belangrijke en waardevolle zaken zijn uiteindelijk van boord gehaald. Dat duurde tot vier uur.

Toch konden de bergers niet voorkomen dat rivierwater in contact kwam met chemische stoffen in het lab en bijvoorbeeld tonnetjes afval. In het ruim liggen nu duizenden liters vervuild water.

Daarom kwam Rijkswaterstaat in de loop van de nacht met een speciaal scherm dat stoffen zoals olie kan tegenhouden. Dat scherm drijft nu in de haven van Moerdijk.

Om negen uur zaterdagochtend gaat de ontmanteling door. Dan wordt ook bekeken hoe dat vervuilde water afgevoerd gaat worden.