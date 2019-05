Kiki Bertens schrijft tennisgeschiedenis als ze vanavond toernooi van Madrid wint

Kiki Bertens na afloop van de halve finale in Madrid op de persconferentie. (Foto: VI Images)

Als tennisster Kiki Bertens zaterdagavond de finale van het toernooi in Madrid wint, schrijft ze geschiedenis. Dan stijgt de speelster uit Breda namelijk naar de vierde plek op de wereldranglijst. De hoogste positie ooit voor een Nederlandse tennisster.

De 27-jarige Bertens neemt het zaterdagavond vanaf halfzeven op tegen Simona Halep, de nummer twee van de wereld uit Roemenië.

Tot nu toe speelde Bertens vijf keer tegen Halep. De Bredase wist twee keer te winnen. De laatste ontmoeting tussen de twee, vorig jaar in de finale van het toernooi in Cincinnati, vormt nog altijd het hoogtepunt uit de carrière van Bertens.

Ze versloeg Halep, toen de nummer één van de wereld, en behaalde zo haar eerste titel op hardcourt. Het WTA-toernooi in Madrid staat nog wat hoger aangeschreven dan het toernooi van Cincinnati.

Bettie Stöve

Tennisster Bettie Stöve bereikte in 1977 de vijfde plek op de wereldranglijst. Tot nu toe de hoogste positie voor een Nederlandse ooit. In dat jaar haalde de Rotterdamse de finale van Wimbledon en de halve finale van de US Open.

Als Bertens zaterdag verliest, blijft ze de nummer zeven van de wereld. In dat geval neemt Halep de nummer 1-positie weer over van de Japanse Naomi Osaka.

Topweek

Bertens beleeft een topweek op het gravel in Madrid. Ze heeft tot nu toe in vijf wedstrijden pas 27 games afgestaan. Om de finale te bereiken, versloeg ze onder meer de nummer twee van de wereld, Petra Kvitova uit Tsjechië, en de mondiale nummer 8, de Amerikaanse Sloane Stephens.

Ook vorig jaar stond Bertens in Madrid in de finale. Ze verloor toen in drie set van Petra Kvitová.