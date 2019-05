Vergeten en overtollige appels, Johan maakt er cider van

Wat vijf jaar geleden begon in de achtertuin van zijn Tilburgse woning is uitgegroeid tot een serieuze ciderbrouwerij op het park bij Biezenmortel. In grote roestvrijstalen vaten staan de uitgeperste appels te gisten en in een koelcel staan al duizenden flessen cider die Johan de afgelopen tijd gevuld heeft.

Tweede leven

Hij verwerkt niet alleen oude appelrassen die in de boomgaard van Landgoed Assisië groeien tot cider. "Ook appels die anders zouden wegrotten, omdat niemand ze wil", vertelt Holleman. Zo gebruikt hij appels uit de boomgaard van het klooster Nieuwkerk in Goirle. "Anders hadden ze de appels weggegooid of aan de dieren gevoerd" aldus Johan. In de cider krijgen ze een tweede leven.

Open huis

Dit weekend (vanaf 12.00 uur) kan iedereen komen kijken hoe de productie van de cider gebeurt. En er kan natuurlijk geproefd worden. De eerste reactie op het terras voor de brouwerij zijn hoopvol. "Lekker fris en ook de geur is heerlijk", zeggen de verschillende mensen in het zonnetje.