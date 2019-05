Comfortabele voorsprong Willem II snel weg, FC Emmen maakt aansluitingstreffer [LIVE]

De eerste minuten in Tilburg zijn niet geweldig, meest opvallende moment is het toezingen van Jordens Peters en het spandoek dat voor hem gemaakt is. 'Voetbal is emotie' staat er op het doek. Daarmee steunen de fans de centrale verdediger die sinds deze week geen aanvoerder meer is bij Willem II.

In een rommelige wedstrijd zijn er halverwege de eerste helft eigenlijk nog geen echte kansen geweest. Beide ploegen zijn af en toe dreigend, maar niet meer dan dat.

Tien minuten voor rust komt er uit het niets een enorme kans voor Willem II. Alex Isak krijgt de bal in het strafschopgebied, de Zweed heeft alle tijd om er iets goeds mee te doen. Dat doet hij ook, hij geeft af op Vangelis Pavlidis. De Griek werkt de bal half vallend in het doel achter Emmen-goalie Kjell Scherpen.

Een paar minuten na de 1-0 volgt ook de 2-0. Eerst probeerde Daniel Crowley het met een schot van afstand. Via een Emmen-speler ging de bal net naast. Uit de corner die volgde kwam de bal uiteindelijk bij Isak terecht, de spits schoot vervolgens wel raak.

Lang kon Willem II niet genieten van de comfortabele voorsprong. Twee minuten na de tweede treffer maakte Luciano Slagveer de aansluitingstreffer. Hij profiteerde van matig ingrijpen van doelman Michael Woud.

Opstelling

Willem II bezet momenteel de achtste plaats, als dat woensdagavond rond half negen nog steeds zo is dan mag het in de play-offs proberen een Europees ticket te bemachtigen. Dat doet het met Daniel Crowley terug in de basis, de middenvelder ontbrak bij de eerste elf in de bekerfinale.

LEES OOK: Adrie Koster kijkt na 'hectische week' vol hoop en vertrouwen richting duel met FC Emmen

Levko eregast

Willem II krijgt zondagmiddag steun van Levko, de negenjarige fan is eregast. Na de bekerfinale was hij op de Heuvel ontroostbaar na de nederlaag tegen Ajax. "Ik ben echt trots op Willem II. Ik geef ze een 9 en ben altijd voor Willem II. Het is gewoon mijn lievelingsclub", zei Levko die avond.