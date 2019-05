Wat moet je doen als je een beginnend wespennest vindt? Frans Kapteijns beantwoordt vragen

Beginnend wespennest

Jan van Esch heeft onder de achterklep van zijn auto een beginnend wespennest ontdekt en nu vraagt hij zich af wat te doen. Op de foto zie je het beginnende nest en de koningin ernaast. Zo te zien gaat het hier inderdaad om een echte wesp. Het nest zal steeds groter worden en dan kunnen de werksters wel eens lastig worden. Dat is niet zo veilig bij het autorijden. Kortom, haal het weg. Wel heel mooi dat Jan zo meeleeft met de dierenwereld, maar in dit geval is het gevaar groter dan de noodzaak van het behoud. Je kan op de foto wel heel mooi zien hoe vernuftig zo’n nest is opgebouwd. Door zeshoekige cellen te bouwen, is er geen ruimte verlies. Overigens zie je in sommige cellen al eitjes liggen. De koningin is dus drukdoende met bouwen en eitjes leggen. Later nemen deze eerste werksters het bouwen over, is de koningin ontheven van de bouwtaak en bestaat haar taak enkel nog uit het leggen van eitjes.

Een bessenwants (foto: Marij van Driel)

Bessenwants

Op de foto van Marij van Driel zie je een bruinachtig, wat vierkant gebouwd insect zitten. We hebben hier te maken met een bessenwants, ook wel bessenschildwants genaamd. Deze bessenwantsen worden maximaal veertien millimeter groot. In ons land zijn ze van augustus tot juni actief, vooral op kruidachtige planten zoals de meidoorn en andere bomen en struiken van de rozenfamilie. Ze zuigen plantensappen uit de bloemen en vruchten van die soorten. Je kunt aan die vruchten goed zien wanneer bessenwantsen bezig zijn geweest, want dergelijke vruchten zien er dan vreemd uit, je ziet dan echte misvormingen. Bij verstoring scheiden bessenwantsen trouwens een walgelijk ruikend goedje af.

Een loopkever. (foto: Mia Fischer)

Loopkever

Op de foto die ik kreeg van Mia Fischer zie je een insect en Mia vraagt zich af of dit de kever is die gezocht wordt in natuurgebied Kampina. Maar dit is niet het geval, want mensen zijn opgeroepen door te geven als ze mestkevers hebben gezien in de Kampina. Op de foto staat volgens mij een loopkever.

Een mestkever.

Mestkevers zijn ronder dan deze kever en hebben een meer gedrongen lichaam. Je vindt ze trouwens ook bijna nooit in de buurt van huizen. Wel op heidegebieden en bossen, waar vee komt. Ze zijn dan actief bij de mest die achtergelaten is in zandgebieden. Uit die mest draaien ze bolletjes die ze begraven. Die bolletjes moeten dan dienen als voedsel voor de larven van de mestkevers. Het liefst hebben ze konijnenkeutels, want die zijn prefab.

Een Vlaamse gaai. (Foto: Jan Besselink)

Dode jonge Vlaamse gaai

Op de foto die Jan Besselink me mailde, zie je een nog heel jonge dode vogel. Ik dacht eerst aan een pimpelmees, vanwege de blauwe kleur in de beginnende uitgroeiende vleugelpennen. Toen ik het diertje nog eens bekeek, begon ik te twijfelen. Ik heb Jan gevraagd waar de vogel gevonden was. Dat bleek bij een mezenkast. Het kan dus een pimpelmees zijn, maar de twijfel bleef. Zeker om dat de dode vogel zo’n veertien centimeter groot was. Daarop heb ik de foto nogmaals bekeken, met name de bek. Nu op een heel groot scherm. Uiteindelijk is mijn conclusie dat dit een Vlaamse gaai is. Dit had Jan Besselink ook als eerste gesuggereerd. Vraag blijft dan wel hoe het komt dat dit dode vogeltje daar terechtkwam, want er was geen nest in de buurt te bekennen.

Huisboktor

Harrie Das vraagt of ik iets kan vertellen over het insect wat op zijn gordijn zit. Op de foto zie je een langwerpig insect en wat meteen opvalt zijn de lange voelsprieten. Vaak heb je dan te maken met boktorren en in dit geval ook. Volgens mij is deze boktor er eentje die je niet zo graag ziet in je huis. Zeker als je veel onbewerkt hout hebt, want dit is de huisboktor. Nu is deze huisboktor niet zo heel groot en dat betekent dat de larve van de huisboktor niet veel hout gegeten heeft. De volwassen huisboktorren worden namelijk niet zo groot als er weinig onbewerkt hout te vinden is. De grootte van de huisboktorren varieert dan ook heel sterk, namelijk vanaf ongeveer 10 mm tot maximaal 25 millimeter lang. Deze volwassen huisboktorren eten geen hout en leven erg kort, namelijk maar twee weken. De larven van deze boktorren zijn heel vraatzuchtig. Tevens kunnen ze ook gemakkelijk meer dan tien jaar worden. De meeste huisboktorren larven verpoppen eerder, namelijk 4 tot 5 jaar en als de omstandigheden gunstig zijn, veel hout, nog sneller.

Het uithakken van een spechten hol is niet zo makkelijk als je zou denken.

Landelijke argusvlindertelling van 17 tot en met 19 mei

Het gaat al een tijdje niet goed met de argusvlinder. Om in beeld te krijgen waar deze boerenlandvlinder in Nederland nog te vinden is, organiseren De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een landelijke telling. Dit keer van vrijdag 17 tot en met zondag 19 mei. Alle hulp is welkom!

Hoe werkt de argusvlindertelling?

Bezoek een kilometerhok (https://www.opentopo.nl/), bijvoorbeeld bij u in de buurt.

Tel maximaal een uur lang in dit kilometerhok.

Bezoek alleen openbaar toegankelijk terrein.

Tel alle mannetjes en vrouwtjes argusvlinder die u ziet.

Geef uw waarnemingen door aan De Vlinderstichting. Ieders hulp is welkom en we hopen op veel deelnemers én vlinders! Een handzame zoekkaart voor de argusvlinder is te downloaden op de website van De Vlinderstichting. Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op de website van De Vlinderstichting.

Kijk live mee naar vogeltrek in heel Europa

Wanneer komt de voorjaarstrek van de boerenzwaluw of de gierzwaluw op gang? Hoe verloopt de trek van de kraanvogel over Europa? Wanneer verlaten zomervogels Europa? De antwoorden op deze vragen zijn nu ‘live’ te zien op de viewer van het European Bird Portal (EBP). Op 9 april kwam de nieuwe live viewer online () gezet.

Ruud Foppen, onderzoeker bij Sovon, stelt: "Dit zou allemaal niet mogelijk zijn geweest zonder al die waarnemers die op vrijwillige basis regelmatig hun waarnemingen delen via de verschillende portalen. Deze live viewer is een erkenning van hun vitale rol. Het laat zien hoe individuele en lokale bijdragen helpen om grootschalige seizoenspatronen in het voorkomen van vogels te ontrafelen. Vanuit Sovon stimuleren wij deze ontwikkeling; onder meer met ons nieuwe project LiveAtlas (https://www.liveatlas.nl/), waarbij waarnemers wordt gevraagd om complete lijstjes met vogelwaarnemingen door te geven. Die manier van waarnemen heeft als voordeel dat je ook weet welke soorten er niét zijn waargenomen (minstens zo belangrijk als wél waargenomen) en maakt de kwaliteit van de kaarten uiteindelijk nog beter."

Natuurtip: Vroegevogelwandeling door de Scheeken

Op zaterdag 18 mei van 07.00 uur tot 10.00 uur

Natuurwerkgroep Liempde neemt je mee voor een vroege vogelwandeling door de Scheeken. Behoort u ook tot de mensen die zich altijd afvragen welke vogel ze zien of horen in het bos of in het veld? Een vogelgids brengt soms uitkomst, maar vaak laat de vogel in kwestie zich alleen maar horen en niet zien. En dan blijft de vraag onbeantwoord om welke vogel het ging. De Natuurwerkgroep Liempde kent een zeer actieve en deskundige vogelwerkgroep. De leden herkennen vogelsoorten niet alleen aan hun verschijning maar ook aan hun roep. In de Scheeken zijn enorm veel vogelsoorten te ontdekken, want de insectenrijkdom en de vele planten lokken allerlei vogels, groot en klein, er naar toe. Met de kennis en ervaring van onze vogelwerkgroep gaat er een wereld voor u open. Het blijft altijd onvoorspelbaar welke vogelsoorten zich tijdens een vogelexcursie zullen laten zien en/of horen.

Met wat geluk komen de deelnemers de Grote Bonte Specht, de Buizerd, de Boomklever of de Kuifmees tegen. Of zelfs de Wielewaal, Wespendief of Goudvink.

Praktische informatie: