Duncans opleiding zorgt voor verwarring op het Songfestival: 'Zing je ook rockmuziek?'

''Zing je ook rockmuziek?", vraagt een argeloze journalist in het Engels, met een Duits accent. "Nee, maar ik luisterde vroeger wel naar rock", is Duncans antwoord. "Ik was een grote fan van Snow Patrol, Nirvana en Coldplay. En dan zong ik mee."

Daarna legt hij uit waar de verwarring vandaan komt. "Het is eigenlijk een pop-academie. En rock is een genre in de popmuziek. Maar de opleiding is al zo oud (voor Duncan misschien, de Rockacademie bestaat 21 jaar, red.) en er zijn zo veel bands geweest die van de opleiding kwamen, daarom was de naam van de popacademie Rockacademie. Maar je hoeft geen rock te maken als je op de Rockacademie zit."

Pesten

Tijdens de persconferentie zit Duncan Laurence er heel ontspannen bij. Met een charmante lach en vlotte (Engelse) babbel beantwoordt hij de vragen. Als er een vraag over de periode waarin hij gepest werd komt, weegt hij zijn woorden voorzichtig af.

Wat zijn advies is aan mensen die op dit moment gepest worden, is de vraag. ''Focus op mensen die positief zijn, die in je geloven'', antwoordt Duncan. ''Of het je kleine broertje van vier is of je oma, blijf bij hen.''

Muur

De zanger vertelt dat hij een muur optrok en dat is precies wat je niet moet doen, vindt hij. De ommekeer kwam toen hij op een podium klom en een lied zong. "Toen ik me focuste op de mensen die applaudisseerden, en niet op de mensen die me uitjouwden, werd ik gelukkig."