Appende bestuurders betrapt vanuit touringcar, politie haalt voor 128.000 euro aan boetes op

BREDA -

De politie heeft de afgelopen week rond Breda ruim vijfhonderd mensen bekeurd omdat ze waren afgeleid in de auto. In totaal is hiermee 128.000 euro opgehaald. De controles werden gedaan door agenten die bestuurders in de gaten houden vanuit een rijdende touringcar, een methode waar de politie sinds vorige maand mee experimenteert.