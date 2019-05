'Schijtvogel' Cor is een beetje dom en denkt dat zijn spiegelbeeld een andere vogel is

Minutenlang wipt Cor heen en weer voor het kantoorpand van Merchandise in Bladel. Van links naar rechts en van rechts naar links. Waarschijnlijk wil hij de andere vogel uit zijn territorium verjagen, maar een spiegelbeeld wegjagen valt natuurlijk niet mee.

Op 29 april werd de 'schijtvogel' voor het eerst gespot en hij kreeg de naam Cor. Het beest werd beroemd nadat Merchandise-eigenaar Richard Theuws foto's van hem op Twitter postte. Dit keer zagen Maikel en zijn collega Dave hem.

"We werken bij Lavans en reden daar onze route. Cor viel ons op omdat hij zo vreemd op en neer liep. Ook was hij niet bang toen we even naar hem toe liepen om hem te helpen. We hebben hem even bij dat raam weggejaagd, maar later kwam hij weer terug. Het was grappig om te zien maar ook wel wat zielig. Na een tijdje hebben wij onze route vervolgd."