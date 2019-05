Najima en Rachida vielen samen 60 kilo af, nu willen ze af van alle fastfood tijdens Ramadan

Tijdens de Ramadan wordt er door moslims dertig dagen overdag gevast. De ideale tijd om af te vallen, zou je denken. Maar niks is minder waar, want die ene avondmaaltijd wordt door veel vasters aangegrepen om het er eens lekker van te nemen. Foodvloggers en zussen Rachida en Najima uit Helmond proberen daar als de 'Fasting Sisters' verandering in te brengen.

Rachida en Najima maken sinds 2015 furore op YouTube als de Healthy Sisters. Het kanaal heeft meer dan dertigduizend abonnees en hun video's worden goed bekeken. Maar zelf begonnen ze allesbehalve healthy. Rachida lachend: "We zijn samen bijna zestig kilo afgevallen. We missen samen een zusje zeg maar."

Najima: "Als kind had ik altijd al overgewicht. Mijn moeder was altijd juist trots op mijn bolle wangetjes, dat vond ze juist een teken dat ik gezond was." Rachida vult aan: "We noemen het altijd de liefdevolle kilo's van mama. Ze dacht altijd: smalle kinderen daar zal wel iets mee aan de hand zijn. Als mijn moeder nu zegt dat ik moet aankomen, dan weet ik dat ik op mijn goede gewicht zit. Als ze zegt: je ziet er goed uit, dan weet ik dat ik moet opletten."

Hardlopen

Bij de zussen ging een aantal jaar geleden de knop om. Ze gingen samen gezonder eten én hardlopen. Najima: "Ik vond dat best wel spannend. Een vrouw met een hoofddoek en te veel kilo's op straat die gaat hardlopen. Maar het is een van de beste dingen die ik heb gedaan." Rachida: "Sinds ik ben gaan hardlopen ben ik een ander mens. Ik ben fitter en gelukkiger."

Lees verder onder de video.

Nu willen ze dus anderen helpen gezonder te leven. En de komende maand ligt de focus volledig op de Ramadan. "Tijdens de Ramadan hangt er vaak zo'n chillout gevoel, een kerstgevoel. Zo van: 'ik kan ongezond eten en hoef niet te bewegen'. Iedereen gaat 's avonds tekeer: aan de loempia's, bladerdeeghapjes, pizza's. Als je dertig dagen alleen maar ongezond eet, kom je aan."

Goede voeding

"Juist na het vasten is het niet goed om zoveel lege en ongezonde voedingsstoffen te nemen. Dan heb je goede voeding nodig", zegt Najima. "De gouden tip om je goed te voelen is echt om gezond te blijven eten en te blijven bewegen. En tijdens de Ramadan heb je juist de hele dag om te bedenken wat je gaat maken", lacht Rachida.