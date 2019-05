PSV verliest van AZ: kampioensdroom voorbij

Het sprookje is over en in plaats daarvan houdt PSV een enorme kater over aan de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. De Eindhovenaren verzuimden in Alkmaar te winnen van AZ (1-0) en daardoor gaat de landstitel voor 99,9 procent zeker naar Ajax.

Of, óf, Ajax moet aanstaande woensdag onderuit gaan bij De Graafschap terwijl PSV thuis tegen Heracles een monsterscore neerzet. Beide scenario’s lijken hoogst onwaarschijnlijk. De Amsterdammers spoelden de smaak uit de Champions League-gifbeker zondag weg met een zege op FC Utrecht. PSV, ondertussen, ploeterde er in Alkmaar lustig op los en kreeg de gastheer niet onder de duim.

Gejuich

En terwijl de wedstrijd nog maar net onderweg was of er klonk al

luid gejuich uit het vak met PSV-supporters. Het vroege doelpunt van

FC Utrecht bij Ajax kon de spelers van de regerend kampioen niet

zijn ontgaan. Het was niet zo dat ze er onbevangen of vrijer door

gingen spelen. PSV voetbalde heel voorzichtig en ook AZ weigerde

veel risico te nemen. Het gevolg was een eerste helft zonder echte

hoogtepunten.



Voldoende kansen

De tweede helft was veel vermakelijker. AZ, dat nu zeker is van de

vierde plaats, begon agressief en zette PSV onder druk. Dat leidde

in de 49e minuut tot de openingstreffer. Na geploeter van Pablo Rosario stelde Mats

Seuntjens Guus Til in staat van dichtbij te scoren: 1-0. Calvin Stengs had de voorsprong kort daarna kunnen

vergroten, maar hij schoot de bal tegen de paal.



PSV had minimaal een gelijkspel nodig om de titelstrijd tot woensdag

spannend te houden en kreeg via Donyell Malen, Denzel Dumfries én Luuk de Jong een handvol goede kansen. Ook zij konden het feest in Amsterdam echter niet verstieren.

Hoogtepunten

90. Afgelopen. Over en uit.

79. 4-1 bij Ajax - FC Utrecht. Iets met een olifant en een verhaaltje... Wat kan PSV nog? Zakaria Aboukhlal mag debuteren van Van Bommel en ook Ihattaren is in de ploeg gekomen.

75. En ondertussen bezorgt Huntelaar Ajax een 3-1 voorsprong...

72. Dumfries is de volgende PSV'er met een prima kans. Oud-PSV'er Adam Maher raakte even daarvoor de lat. Al met al geen beste berichten voor iedereen met een PSV-hart.

66. Weer een kans voor Malen en weer wil de bal er niet in.

51. En daarna raakt Stengs de paal! PSV kruipt door het oog van de naald en is daarna gevaarlijk via Malen, die een goede kans niet benut.

49. Au! AZ komt op 1-0 via Til. Rosario zal er slecht van slapen; zijn balverlies leidde de treffer in. PSV staat voor een enorme opgave om de titelstrijd levend te houden.

45. PSV kan nog niet imponeren en heeft al vernomen dat Ajax vlak voor rust op 2-1 is gekomen. De Eindhovenaren laten te weinig zien om kampioen te willen worden, vooralsnog.

23. Pablo Rosario met de grootste kans tot nu toe, maar zijn inzet vliegt over.

20. Twintig minuten gespeeld in Alkmaar. PSV is nog niet tot grote kansen gekomen, maar is vooral via Luuk de Jong wel de gevaarlijkste ploeg.

15. Ajax is op gelijke hoogte gekomen tegen Utrecht. Virtuele stand is dus weer hersteld.

1. Nou PSV, jullie zijn vast wakker. FC Utrecht is na 40 seconden (!) op voorsprong gekomen bij Ajax...

Opstelling: